Kahramanmaraş’ta, bakıcılığını yaptığı kadını depremin ardından dışarı çıkarıp, evdeki altın ile paraları çalan ve yakalandığı Muğla’da sevk edildiği adliyede serbest bırakılan şahıs, savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta, bakıcılığını yaptığı kadını depremin ardından dışarı çıkarıp, evdeki altın ile paraları çalan ve yakalandığı Muğla’da sevk edildiği adliyede serbest bırakılan şahıs, savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evden hırsızlık olayıyla ilgili 46 AAG 185 plakalı otomobilin Muğla’ya giriş yaptığı bilgisine ulaştı. Denizli kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilde; 4 altın yüzük, 2 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 tam altın, 2 bin 400 sterlin, 8 bin 150 euro ve 8 bin lira ele geçirildi. Kahramanmaraş’ta bakıcılığını yaptığı yaşlı kadını depremin ardından dışarı çıkarıp, evdeki altın ve paraları çaldığı tespit edilen Emrah G. (49) ile otomobildeki annesi N.G. gözaltına alındı. N.G. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Emrah G. ise sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İtiraz üzerine tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında yeterli delillerin bulunması gerekçesiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulundu. Emrah G. itiraz üzerine gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.