DENİZLİ (İHA) – Adıyaman’da meydana gelen deprem sonrası Denizli’ye gelen depremzede çiftin bebeği ‘Bilge Ada’ dünyaya gözlerini açtı.

DENİZLİ (İHA) – Adıyaman’da meydana gelen deprem sonrası Denizli’ye gelen depremzede çiftin bebeği ‘Bilge Ada’ dünyaya gözlerini açtı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalması sonucu yaralananlar, bölgedeki en yakın hastanelerde tedavi altına alınıyor. Hastaların kimisi kendi isteğiyle başka illere taşınırken, durumu ağır olanlar Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla ülke genelindeki hastanelere sevki sürüyor.

Bilge Ada gözlerini Denizli’de açtı

Adıyaman’da yaşadığı evlerinde depreme yakalanan Yusuf ve Ayşe Erkol çifti, yaşadıkları felaketin ardından Denizli’ye geldi. Hamile olan Ayşe Erkol, doğum sancıları sonrası hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesi sonucu anne Erkol, aylardır dört gözle beklediği ve “Bilge Ada” ismini verdiği bebeğini kucağına aldı. Sonrasında Vali Vekili Mehmet Okur hastaneye giderek çifti ziyaret etti.