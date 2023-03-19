Kocaeli’de 76 sporcunun katılımıyla Parabilek Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri düzenleniyor. Deprem felaketinden dolayı geçtiğimiz yıllara göre daha az sporcunun katılabildiği şampiyonada, sporcular bilek güreşinde birbirlerini yenmek için mücadele ediyor.

Parabilek Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri çerçevesinde düzenlenen bilek güreşi müsabakalarına Kocaeli ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Başiskele Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 76 sporcu katıldı. 11 ili etkileyen deprem felaketinden dolayı bu yıl, geçmiş senelere oranla katılımın daha az olduğu görüldü. Şampiyonaya katılan sporcular kazanmak için mücadele ederken, aynı zamanda milli takım hedefi için de yarıştılar. Bedensel engellilerde bu yıl 24. kez düzenlenen şampiyona, gün içinde oynanacak final maçlarının ardından sona erecek.

“Geçtiğimiz yıllarda 173 kişi katılıyordu, deprem felaketi sonrasında çok az sayıda sporcu geldi”

Bilek güreşinden sorumlu Bedensel Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Taner Canyurt, “Parabilek Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerini yapıyoruz. Şampiyonaya Gaziantep dahil ülkemizin birçok yerinden, deprem bölgelerinden, Erzurum’dan Çanakkale’ye birçok sporcu katıldı. Şu anda 76 civarında sporcumuz var ancak geçen yıllar 173 kişi katılıyordu. 11 ilimizde olan felaketten sonra çok az sayıda sporcu geldi. Bu turnuvanın bedensel engellilerde 24’üncüsü düzenleniyor, sağlamlarda 40’ın üzerinde yapıldı. Biz 2 Dünya, 2 de Avrupa şampiyonluğu olan bir milli takımız. Popüler sporları herkes duyuyor ama bedensel engelliler branşında Dünya ve Avrupa şampiyonuyuz. Dolayısıyla da bu yönde devam edeceğiz" dedi.