Pamukkale ile Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin iş birliği ve Denizli Ticaret Odası destekleriyle düzenlenen etkinlikte Travma Sürecine Müdahale Teknikleri ele alındı.

Ülke olarak yaşadığımız deprem felaketi sonrasında “Travma Sürecine Müdahale Teknikleri” çatı başlığında atölye formatında gerçekleştirilen 2. PDR Günü açılışı Denizli Büyükşehir Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Şube Müdürü Mevlüt Şahin, akademisyenler ve psikolojik danışman öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti.

II. PDR Günleri’nin açılışında katılımcılara seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, konuşmasında; “II. PDR Günü yaşadığımız deprem felaketi sonrasında ’Travma Sürecine Müdahale Teknikleri’ çatı başlığında gerçekleştirilecek.. Deprem, sel gibi doğal afetlerin sonucunda ilk aşamada 3 temel ihtiyacın karşılanması gerekmektedir. Bunlar; barınma, beslenme ve giyinmedir. İnsanların yaşamlarını devam ettirecek fiziksel ihtiyaçlardan hemen sonra psikolojik ihtiyaçların karşılanması en az 3 temel ihtiyaç kadar hayati öneme sahiptir. Psikolojik gereksinimlerini dengelemek ve olası iç çatışmaları çözümlemek için toplumda bilimsel temelli yöntemler ile ruhsal yardıma ihtiyaç her zamankinden fazla hale gelmiştir. Depremi birebir yaşayarak travma belirtisi gösteren ya da izledikleri görüntüler ve edindikleri bilgiler yoluyla ikincil travma etkisi görülen kişilerin oryantasyon becerilerinin yeniden kazandırılması adına, normal yaşama dönme sürecinde profesyonel destek sağlayacak olan psikolojik danışmanların mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak organizasyonumuzun amacıdır.

Projemiz ile Denizli’de görev yapan 260 psikolojik danışman ‘Travma ve Yas’ konularında bilimsel temelli yöntem ve teknikler ile güçlendirilecek ve depremden etkilenen bireylere daha profesyonel ruh sağlığı hizmeti sunulacaktır. Bu organizasyon kapsamında 13 farklı atölye eş zamanlı olarak başlatılacaktır. Atölye çalışmalarında; yoğun etkileşim ortamının sağlanması, fikir üretiminin desteklenmesi, çoklu bakış açılarının sentezlenebilmesi, zihinlerde yer alan sorulara yanıt bulunabilmesi, çok yönlü öğrenmeyi destekleyerek uygulama becerisinin gelişimine katkı sunulması hedeflenmektedir. II. PDR günü etkinliğimize katılan çok değerli akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, PDR 13 atölyede alanında uzman eğitmenlerin liderliğinde yapılan atölye çalışmaları katılımcıların yoğun ilgisiyle başladı. Atölye çalışmalarıyla; yoğun etkileşim ortamlarının sağlanması, fikir üretiminin ve çok yönlü öğrenmenin desteklenmesi ile uygulama becerilerinin gelişimine katkı sunulması hedeflendi. Atölye çalışmalarının sona ermesinin ardından ise PDR Günü’ne katılan tüm Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlere katılım belgeleri ve mesleki birikimlerini katılımcılarla paylaşan eğitmenlere sertifikaları takdim edildi.