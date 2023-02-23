Zonguldak’ta kurulu bulunan dernekler, odalar, sendikalar ve vakıflar yaşanan deprem felaketi gündemiyle bir araya geldi.

Zonguldak’ta kurulu bulunan dernekler, odalar, sendikalar ve vakıflar yaşanan deprem felaketi gündemiyle bir araya geldi.

11 ili etkileyen ve Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın çağrısıyla toplantı düzenlendi. Dernekler, Odalar, Sendikalar ve Vakıfların başkan ya da temsilcilerinin katıldığı toplantıda; Vali Mustafa Tutulmaz “Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz, yaralarımızı hep birlikte en kısa sürede saracağız, deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.” dedi.

Deprem felaketinin meydana geldiği günden itibaren Zonguldak’ın deprem bölgesinde yerine getirdiği hizmetlerin ilgili kurum Müdürlerince anlatıldığı toplantıda, yardımların hız kesmeden devam etmesinin önemi vurgulandı. Katılımcıların görüş ve önerileri alındı.