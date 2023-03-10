Medical Point Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, deprem gibi felaketlerin ardından böbrek yetmezliği rahatsızlıklarının arttığını söyledi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin öncülüğünde Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal tarafından kronik böbrek yetmezliğine dikkat çekildi. Bu bağlamda 9 Mart Dünya Böbrek günü için hastane lobisinde stant kuruldu. Son yıllarda dünya çapında giderek artan Kronik Böbrek Hastalığına dikkat çekmek için global bir organizasyonla her yıl Mart ayının 2. Perşembe günü Dünya Böbrek Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yıl ki tema ise ‘Herkes için böbrek sağlığı’ olarak belirlendi.

Gaziantep ve çevre illerde görülen deprem felaketi nedeniyle enkaz altında yaşama tutunan vatandaşlarda en sık görülen şikayetlerin başında böbrek yetmezliği olduğuna dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Doktor Mehmet Büyükbakkal, “Depremler aynı zamanda böbrek afetleridir. Sağlık açısından fiziksel yaralanmalardan sonra en çok böbrekler etkilenir. Çok sayıda böbrek yetmezliği tablosu gelişir. Son dönemde yaşadığımız COVID-19 pandemisi ve sonrasındaki büyük deprem felaketi kronik hastalıkları olan hastaları (kardiyovasküler hastalıkları, diyabeti, kanseri, hipertansiyonu, kronik akciğer hastalıklarını ve kronik böbrek hastalıkları) etkilemekte ve sonuçları kötüleştirmektedir. Bu duruma dikkat çekmek ve politika yapıcıların farkında olmalarını sağlamak, bu konuda desteklerini artırmak amacıyla bu yılki slogan ‘Beklenmedik durumlara hazırlıklı olun, savunmasızları destekleyin’ olmuştur. Böbreklerimize daha iyi bakmamız için gerekli olan kuralları sıralayacak olursam, formda kalın, aktif olun, sağlıklı diyetle beslenin, kan şekerinizi kontrol edin, kan basıncınızı kontrol edin, uygun sıvı alımı yapın, sigara içmeyin, reçetesiz antiinflamatuar/ağrı kesici hapları düzenli olarak almayın, diyabet, hipertansiyon, obezite ve ailede böbrek hastalığı gibi yüksek risk faktörlerinden bir veya daha fazlasına sahipseniz böbrek fonksiyonunuzu kontrol ettirmenizi önermekteyim” dedi.