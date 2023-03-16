Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem sonrası Diyarbakır’da turizm önemli derecede azaldı. Doluluk oranı yüzde 90 olan otellerin bu seneki yüzdeliği 15’e düştü.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden sonra yaralar birlik ve beraberlik içerisinde sarılmaya çalışılıyor. Yıkıcı depremden doğrudan etkilenen Diyarbakır, yerli ve yabancı turistlerin gözde şehirlerinden birisiydi. Depremin etkisiyle kentteki turist sayısının önemli derecede azaldığı görülürken işletmeciler Diyarbakır’da otellerin hasarsız olduğunu belirtti.

Yaşanan deprem nedeniyle afet bölgesindeki illerin bir kısmında turizm hareketlerinin başlamasının biraz zaman alacağını ifade eden Diyarbakır’da otel işletmecisi Abdulkadir Yentürk, turistlere çağrıda bulundu.

“Depremden dolayı işlerimiz bayağı düştü”

Yıkıcı depremin ardından bütün turların iptal edildiğini ve şimdiye kadar hiçbir başvuru olmadığına vurgu yapan Yentürk, “Maalesef deprem, afet bölgesi ilan edilen bölgeleri vurdu. Geçen senenin Mart ayında Diyarbakır’da turizm patlaması yaşıyorduk. Kente turistlerin akın ettiği bir dönemdi. Geçen seneye göre kıyaslarsak Diyarbakır’da otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’dan bu sene maalesef 15’te seyretmektedir. Bütün turlarımız bu süreçte iptal edildi. Diyarbakır turlarla beraber şenleniyordu. Şu anki yüzde 15’lik dilim, sürekli gelip giden müşterilerimiz, günübirlik gelip giden ticaretçilerdir. Daha önce gelip otelimizde bir hafta kalanlar günübirlik kalıp gidiyor. Bu sene depremden dolayı bayağı işlerimiz düştü” dedi.

Diyarbakır’daki otellerde hasar durumunun söz konusu olmadığına değinen Yentürk, “Diyarbakır’daki otellerimizin hiçbirinde hasar durumu söz konusu değildir. Hepsinin detaylı bir şekilde incelemesi yapıldı. Kolonlardan duvarlarına kadar denetim gerçekleştirildi. Az hasarlı otelimiz dahi bulunmamaktadır. Turistlere çağrımız, her ne kadar Diyarbakır afet bölgesi ilan edilse dahi, şu anda Diyarbakır 11 il içerisinde en az etkilenen şehirlerden biridir. Bu durumdan güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Kentimizde herhangi bir olumsuzluk yok. Otelimizde gelen turistlerimizi ağırlamak için kapımızı açtık” diye konuştu.