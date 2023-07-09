DÜZCE(İHA) – Düzce’de sağanak yağış etkili oldu. Yağış ile birlikte Asar deresinin su debisi yükseldi şiddeti artan dere yolu kısmen yuttu ekipler yolu trafiğe kapattı.
Batı Karadeniz Bölgesinde iki göndür ara ara şiddetini arttıran yağışlar dere yataklarında etkili oluyor. Düzce’de merkezden geçen Asar Deresi’nin Fevzi Çakmak Mahallesi kesiminden dere içinde heyelan meydana geldi. Kısmen yolu etkileyen heyelan nedeniyle Düzce Belediyesi zabıta ekipleri bariyer koyup şerit çekip yolu trafiğe kapattılar. Yetkililer dere yataklarından uzak durulmasını istedi.