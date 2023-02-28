Adıyaman’ın Tut ilçesinin kırsal bölgelerindeki dağlarda Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana getirdiği şiddetin izleri görüldü. Dağlardan kopan dev toprak kütleleri heyelanlara neden oldu. Kopan kayalar, vadiye yuvarlandı. Yerleşim bölgelerine uzak olan heyelanlarda can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’ın Tut ilçesinde dağlardan kopan parçalar heyelana neden oldu.

Doç. Dr. Çakmak: ’’Tunceli için depremin etkileri kaçınılmaz’’

Doç. Dr. Çakmak: ’’Tunceli için depremin etkileri kaçınılmaz’’

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