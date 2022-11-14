Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve AFAD iş birliği ile düzenlenen 12 Kasım Düzce Deprem Çalıştayında, deprem bilincinin oluşmasına ve acil durumlara karşı direncin artırılmasına vurgu yapıldı.

Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve AFAD iş birliği ile düzenlenen 12 Kasım Düzce Deprem Çalıştayında, deprem bilincinin oluşmasına ve acil durumlara karşı direncin artırılmasına vurgu yapıldı.

Düzce Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin Arslan yaptı. Ülkemizin en aktif deprem kuşağı üzerinde olduğunu söyleyen Arslan, yaşanan depremlerin can kayıplarının yanında önemli maddi kayıplara da yol açtığını vurguladı. Bilime güvenilerek, bilimsel veriler doğrultusunda depreme dayanıklı yerleşim alanlarının oluşturulması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Mehmet Emin Arslan, 12 Kasım Düzce depreminde ve diğer depremlerde canlarını kaybedenleri rahmetle anarak konuşmasını sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, çalıştayın katılımcılar için bilgilendirici olacağını ifade ederek, katılımcı öğrenciler için de oldukça yararlı geçeceğini ve eksiklerinin giderileceğini söyledi. Çalıştayın başarılı geçmesi temennisinde bulunan Sözbir, programa katılanlara ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra çalıştay, oturum başkanlığını Arslan’ın, konukları konuşmalarını yapmak için kürsüye daveti ile başladı.

“2000 yılı öncesine öncelik verilmeli”

Çalıştayın ilk sunumunu İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki gerçekleştirdi. Mevcut yapıların deprem güvenliği ve riskin azaltılmasına yönelik müdahalelerin ekonomik açıdan değerlendirilmesi başlıklı sunumunda Prof. İlki, İzmit ve Düzce depremlerinde yıkılan betonarme binaların çokluğu, insanlarda betonarme binaların güvenli olmadığı gibi bir algı oluşturduğunu, ancak bu algının yanlış olduğunu, binaların doğru bir şekilde yapılmadığı için yıkıldığını vurguladı. Bina güçlendirme ve yenileme çalışmalarına 2000 yılından önce yapılan konut ve binalardan başlanması gerektiğini vurgulayan Alper İlki, 2000 yılından sonra bina yapım sürecinde denetimin artırılarak daha güvenli binaların oluşturulduğunun altını çizdi.

“Risk yönetiminin önemi anlaşılmaya başlandı”

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu ise depremlerin yıkıcı etkisini, incinirlilik dairesi olarak açıkladı. Yapı kalitesinin incinirliliği etkilediğini söyleyen Utkucu, depremin olup olmayacağı tartışmasından çok incinirlilik etkisinin azaltılması hakkında çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi. Kriz yönetiminden çok risk yönetimi ile ilgilenilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Murat Utkucu, son zamanlarda yapılan çalışmaların risk yönetiminin önemini gösterdiğini söyledi.

“Afetler karşısında dayanıklılığımızı artırmalıyız”

Çalıştayın son sunumunu yapan Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kartal, Türkiye’nin deprem bakımından yüksek riskli bir coğrafyada olduğunu vurgulayarak, yapılan çalışmaların amaçlarından bir tanesinin de afetler karşısında toplumun dayanıklığını artırmak olduğunu dile getirdi. Yapılan çalışmalar sonrasında afetlere karşı müdahalede ülkemizin çok iyi bir seviyeye geldiğini söyleyen Ali Kartal, resmi çalışanların yanında, verilen eğitimlerle de son zamanlarda gönüllü katılımcıların arttığını belirterek, duyarlı davranışları için katılımcılara teşekkür etti.

Çalıştay sonunda katılımcılar, Düzce Arama Kurtarma (DAKE) ile Ulusal Medikal Kurtarma ekibinin açmış olduğu stantlarda bilgilendirildi. Ayrıca öğrenciler ve katılımcılar gün boyu Konuralp Yerleşkesi’nde bekleyen AFAD’ın farkındalık simülasyon tırını ziyaret ederek, deprem tatbikatı yapma şansı yakaladılar.