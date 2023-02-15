Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü depremzedeler için kolları sıvadı. Deprem bölgesinin de büyük ihtiyaç olan uyku tulumları Balıkesir’de olgunlaşma enstitüsünde hazırlanıp, gönderiliyor.

Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü depremzedeler için kolları sıvadı. Deprem bölgesinin de büyük ihtiyaç olan uyku tulumları Balıkesir’de olgunlaşma enstitüsünde hazırlanıp, gönderiliyor.

Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü Kurucu Müdürü Süreyya Eray yaptığı açıklamada; “Deprem felaketinin milletimizi derinden sarstığını, Türk milletinin tek yürek olarak elinden geleni yaptığının altını çizerken şunları söyledi; “Milletçe hepimizi derinden sarsan deprem felaketinde devletimizin sağlamış olduğu imkânları sonuna kadar kullanmak zamanıdır. Afet bölgesinde soğukla mücadele eden kahramanlarımız ve kıymetli vatandaşlarımız için uyku tulumu dikiyoruz. Yeni kurulan kurumumuzun personel sayısı sekiz olmakla birlikte bir araya geldiğimiz yetmiş kadar gönüllümüzle “Hep Birlikte Her Felaketten Daha Büyüğüz ” sloganıyla yola çıktık. Hazırlık ve planlamalarımızın ardından öncelikle sanayi tipi dikiş makinesi, overlok makinesi kullanabilen gönüllülerimizle bir araya geldik. “Gün birlik olma günüdür” diyerek uyku tulumlarımızın dikimine başladık. İlk gün itibarı ile dikimi tamamlanan uyku tulumlarını, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Kahramanmaraş ilimize gönderdik. Çalışmalarımız bundan sonra da Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün desteği ve yönlendirmeleri ile artarak devam edecektir. Kurum olarak hedefimiz, üretimimizi artırıp diğer illerimizin ihtiyaçlarına da bir nebze olsun fayda sağlayabilmektir. Bu zorlu süreçte bize destek veren, yanımızda olan Milli Eğitim Bakanlığına ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne, Balıkesir Valiliğine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne; malzeme temin eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, Altıeylül Belediye Başkanlığına, yanımızda olan sivil toplum kuruluşlarına teşekkürü borç biliyoruz. Tabii ki ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gösteren emek veren tüm gönüllülerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Hep birlikte en hızlı şekilde bu büyük yarayı saracağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.