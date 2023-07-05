Depremden en fazla etkilenen 4 ilin milletvekilleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Başkanlığında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıya Adıyaman’dan Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan ve Av. Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, diğer illerin milletvekilleri ve bakanlık yetkilileri katıldı.

Toplantıda Adıyaman adına konuşan Milletvekili Resul Kurt, Adıyaman’ın 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta yapılan seçimlerde güçlü bir destek verdiğini, ekonomik ve sanayi gelişmişliği çok fazla komşu iller arasında kalması nedeniyle pozitif bir ayrımcılık beklediğini, özellikle esnaf ve iş insanlarının teşvikler konusunda taleplerini aktardı.

Toplantıda şehrin sorunlarını dile getiren Milletvekili Kurt, “Ağır hasarlı olan SGK Müdürlüğü için prefabrik bina ihtiyacının karşılanması, bina, araç ve personel eksiğinin tamamlanması, SGK prim desteği verilmesi, 4/b (Bağ-Kur) primlerinin yıl sonuna kadar alınmaması ve 2024 yılında da yüzde 50 indirimli alınması, işyeri yıkılan esnafın Bağ-Kur priminin 2 yıl süreyle işsizlik sigortası fonundan karşılanması, işyeri yıkılan esnafın geçmiş dönem SSK ve Bağ-Kur borcunun silinmesini istiyoruz. Aynı zamanda depremde hayatını kaybedenlerin 1. dereceden yakınlarının kamuya personel alımında öncelikle tercih edilmesi ve kadroya alınması, TYP personel sayısının artırılması ve sürenin uzatılması, TYP personeline mesleki eğitim verilerek bu süreçte sanayi ve istihdama katkı sağlayacak nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, diğer illerden Adıyaman’a gelmek isteyen kamu görevlilerine şartsız tayin hakkı verilmesi ve isteyenlerin Adıyaman’a tayinlerinin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.