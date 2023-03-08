Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da depremzede kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde unutulmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da depremzede kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde unutulmadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken Silvan Yolu üzerinde kurulan çadır kentteki depremzede kadınlara, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel hediye dağıtıldı.

Travma yaşayan çocuklarıyla birlikte çadır kentlere sığınan depremzede kadınlar, yeniden ayağa kalkmak için yaralarını sarmaya çalışıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bu yıl depremde evleri hasar gören vatandaşlarla birlikte çadır kentte geçirdiklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, depremzede kadınlarla birlikte yaralarını sardıklarını ifade etti.

40 kişilik ekiple 500 depremzede kadına hediye dağıttıklarını dile getiren Yıldırım, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak çadır kentte kadınlarımıza yönelik çeşitli hizmetler vermekteyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde de yine kadınlarımızı yalnız bırakmadık. Çeşitli hediyelerle kadınlarımızın günlerini kutladık. Hediyelerimizin içeriğinde namaz seti ve hijyenik seti mevcut. 40 kişilik ekiple 500 depremzede kadına hediye dağıttık” dedi.

Psikolog ve manevi rehberler ile birlikte kadınlara hizmet sunduklarını söyleyen Yıldırım, “Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak bizler çadır kentte ilk önce psikososyal destek hizmetiyle göreve başladık. İleriki süreçte çeşitli sınıflar açmayı düşünüyoruz. Psikolog ve manevi rehberlerimizle hizmete hazır bulunmaktayız” diye konuştu.