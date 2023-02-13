Erzurum Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkıma neden olduğu 10 ilin ekmek ihtiyacını karşılamak için seferber oldular.

Erzurum Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkıma neden olduğu 10 ilin ekmek ihtiyacını karşılamak için seferber oldular.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma sebep oldu.

Arama kurtarma ekiplerinin büyük mücadele verdiği deprem bölgesinin ekmek ihtiyacını karşılamak için Erzurum Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri seferber oldu.

Depremin hemen ardından yaklaşık 5 ay önce kurulan ve okulların pansiyonlarında kalan öğrencilerin ihtiyacının karşılandığı endüstriyel ekmek üretim atölyesinde toplanan okul müdürü İstek Bulut, öğretmen ve öğrenciler, afetzedelerin ihtiyacı için ekmek üretimine başladı.

Erzurum Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği öğretmen ve öğrenciler, günde 3 vardiya halinde gönüllü olarak görev aldı. Sabah erkenden gecenin ilerleyen saatlerine kadar üretim yapan öğretmen ve öğrenciler, fırından yeni çıkan ekmekleri Erzurum’un soğuğunda beklettikten sonra poşetliyor. Büyük bir titizlikle hazırlanan ekmekler, yardım taşıyan tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

Öğrencilerden Semanaz Anar, gönüllü olarak ekmek üretimine katıldıklarını söylerken, yiyecek içecek hizmetleri alan öğretmeni Sercan Kobal, "Ekmek atölyesi yaklaşık 5 ay önce kuruldu. Sadece pansiyonlu okullara ekmek üretiyorduk. Ama bu zor günümüzde afet bölgesindeki kardeşlerimize şu an tam kapasite tüm okul öğrencileriyle beraber 3 vardiya şeklinde ekmek üretip gönderiyoruz" dedi.

Endüstriyel ekmek üretim atölyesinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulduğunu belirten Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İstek Bulut, "Depremin olduğu sabah arkadaşlarla birlikte hızlıca ekmek üretim atölyemize geldik. Bölgede ekmek ihtiyacı olacağını biliyorduk. Sayın valimizin ve milli eğitim müdürümüzün talimatlarıyla hızlı bir şekilde malzememizi temin ettik ve günlük ekmek üretimine başladık. Yaptığımız ekmekler valiliğimizin ve milli eğitim müdürlüğümüzün koordinesiyle AFAD tarafından ilgili bölgelere ulaştırılıyor. Öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizin hepsi gönüllü olarak görev yapıyor. 3 vardiya çalışarak günlük kapasitemizi 50 bin ekmeğe çıkardık. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okul idarecileri, personelimiz hepsi burada canla başla çalışıyor. Çok güzel bir milli beraberlik ruhu içerisinde yaptığımız ekmekler hiç bekletilmeden AFAD tırlarına yüklenerek bölgeye gönderiliyor. Ekmeğin ulaştığı insanlardan güzel geri dönüşler oluyor. Ekmek poşetlerinde okulun amblemi olduğu için bize görüntüler de gönderiyorlar. Bu da bizi hem mutlu hem de daha çok motive ediyor. Yaptığımız ekmeklerin o bölgeye ulaştığını görmek ve bizi gerçekten manevi olarak çok tatmin ediyor" diye konuştu.