Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 10 ilde hissedilen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremler sebebiyle altyapısı da hasar gören Kahramanmaraş’a ekiplerini yolladı. Kanal aracı ile kanalizasyon hatlarına müdahale edecek ekipler aynı zamanda bölgenin içme suyu hatlarını da onaracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 10 ilde hissedilen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremler sebebiyle altyapısı da hasar gören Kahramanmaraş’a ekiplerini yolladı. Kanal aracı ile kanalizasyon hatlarına müdahale edecek ekipler aynı zamanda bölgenin içme suyu hatlarını da onaracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ülkemizi yasa boğan ve 10 ilde etkisini hissettiren depremlerden etkilenen bölgelere yardımlarını ilk günden itibaren sürdürüyor. Arama - kurtarma çalışmalarına ekip ve cihaz desteği sağlayan kurum, aynı zamanda yer altında yaşanan su arızalarını tespit eden hassas dinleme cihazı ile enkazlardan ses almada büyük bir başarı gösterdi. Altyapı hatları da zarar gören ve içme suyu sorunu yaşayan bölgelere giden ekipler yaraların sarılması için Kahramanmaraş’ta altyapı çalışmaları gerçekleştirecek. Kanal aracı ile kanalizasyon hatlarının onarımını sağlayacak ekipler, aynı zamanda hayatın bir nebze de olsa normale dönebilmesi için içme suyu hatlarının yeniden sorunsuz şekilde hizmet verebilmesini sağlayacak.