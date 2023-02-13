Edinilen bilgiye göre, Malatya-Pütürge arasına çığ düştü. Elazığ İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çığ düşen yolu tekrardan güvenli hale getirmek için gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Uzun uğraşların ardından yol ulaşıma tekrar açıldı ve yardım araçları yoluna devam edebildi.

Malatya-Pütürge yoluna düşen çığ, ekiplerin çalışması sonrasında kaldırıldı. Yolun yeniden ulaşıma açılması ile yardımların bölgeye ulaşması tekrardan sağlandı.

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