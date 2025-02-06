Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, deprem bölgesindeki Hatay iline ulaştırıldı.

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan 2 bin adet hijyenik kadın pedi, 440 çift kadın ve erkek çocuk ayakkabısıyla terlik, bin 152 adet bebek bezi, 305 parça bebek ve çocuk kıyafeti ile 100 adet oyuncak hazırlandı. Yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi’ne teslim edildi. Hazırlanan yardım kampanyasında temizlik ürünlerinden ayakkabı ve kışlık giysiler, bebek bezinden çocuk kıyafetleri, oyuncak ve yetişkin pantolonlarına kadar binlerce ürün yer aldı.