Sungurlu Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemelere deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemelere deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, “Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, yardımsever vatandaşlarımız tarafından kaymakamlığımıza teslim edilen yardım malzemelerinin ilk kısmı afet bölgesine gönderilmiştir. Yardım tırımızla birlikte bölgede ihtiyaç duyulan bir adet vinç de yola çıkmıştır. Tüm bu yardımları sağlayan vatandaşlarımıza ve vinci görevlendiren Şoförler odasına teşekkür ederiz” dedi.

’Yardım kampanyası devam edecek’

Yardım kampanyasının devam ettiğini söyleyen Kaymakam Görmüş, “Değerli Hemşerilerimiz yardım kampanyamız devam etmektedir. Yardımlarınız kaymakamlığımızda teslim alınmakta ve deprem bölgesine gönderilmektedir. Herkese şimdiden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.