Burada bir süre dinlenen ekibin, Malatya’ya hareket edeceği öğrenildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremden ciddi şekilde etkilenen Malatya’ya gitmek için Erzincan’dan otobüsle yola çıkan arama-kurtarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli’nin Pülümür ilçesi Muti bölgesinde mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu ekipler, Pülümür ilçe merkezine gelebildi.

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