Hava şartlarının ciddi manada hayatı olumsuz etkilediği bölgede Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı. 5 kilometre kuyruk oluşurken, kar yağışının devam ettiği bölgede karayolları ve polis ekipleri yolu açmaya çalışıyor.

Bursa’dan yola çıkan yardım tırları yoğun kar sebebiyle Bursa Ankara karayolu İnegöl ilçesi Mezitler Boğazı bölgesinde kızaklama yaparak kaydı ve yolu kapattı.

Bursa’dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlere yardım götüren tırlar kar yağışı sebebiyle İnegöl ilçesi yakınlarında kızaklama yapınca Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı. Karayolları ve polis ekipleri tırların kurtarılmasına çalışıyor.

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