Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım kolilerinden çıkan bir yazı herkesi duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım kolilerinden çıkan bir yazı herkesi duygulandırdı.

Kim tarafından yazıldığı bilinmeyen, fakat yardım malzemesi dolu bir koliden çıkan yazıda ’Sizin elleriniz üşürken bizim yüreğimiz donmakta’ adlı yazı ile karşılaşan görevliler duygu dolu anlar yaşadı.

Kırşehir’de sabah saatlerinden itibaren Valilik tarafından yapılan organizasyonla Kahramanmaraş merkezli depremin hissedildiği bölgeler için yardımlaşma çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine vatandaşlar battaniye, eldiven, kuru gıda, ısıtıcı, bebek bezi ve para yardımında bulundu. Aşıkpaşa Spor salonunda toplanan yardım malzemeleri ayrıştırıldıktan sonra tırlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderilmek üzere hareket ettiriliyor.

Şimdiye kadar Kırşehir’den yardım malzemesi dolu bir tır bölgeye gönderildi. Vatandaşlar, Aşıkpaşa Spor salonu yanı sıra Cacabey Meydanında da toplanarak görevli personele yardımcı oluyor.