Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, deprem bölgesine çadır zeminleri için yardımlarda bulunan yalıtım ve ambalaj çözümleri firmasının yöneticileri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, deprem bölgesine çadır zeminleri için yardımlarda bulunan yalıtım ve ambalaj çözümleri firmasının yöneticileri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, makamında bir araya gelen firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aldıkaçtı’ya, deprem bölgesine yaptığı çadır zeminlerini ısı ve suya karşı koruyacak olan ’Poliüretan’ malzemeler için teşekkür etti. Bu zorlu şartlarda yapılan her yardımın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Bakkalcıoğlu, Aldıkaçtı’ya plaket takdiminde bulunarak ’Nutuk’ kitabı hediye etti.