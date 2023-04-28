11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası başlatılan yardım kampanyasına evinde bulunan iki battaniyenin birini göndererek destek sunmak isteyen Mecnun Şener isimli vatandaş, yanlışlıkla eşinin küpesinin, kolyesinin ve çocuklarının bilekliklerinin bulunduğu battaniyeyi yardım tırlarıyla deprem bölgesine yollamış, mağdur olmuştu.

İhlas Haber Ajansı’nın Şener’in sesini duyurduğu habere kayıtsız kalmayan Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşayan, Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Lisesinde görevli öğretmenler, Şener’in çocuklarının isimlerinin yazılı olduğu künyeleri yeniden yaptırarak, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş’a ulaştırıp, teslim edilmesini istediler. Ramazan Bayramı nedeniyle paket içerisine künyenin yanında şeker, Adıyaman’a özgü kahve koyan öğretmenler bayram nedeniyle Şener’in çocuklarına ve eşine de bayram harçlıkları bırakıp ailenin Ramazan Bayramını kutlamayı da unutmadılar.

Hediyeyi teslim alan başkan Okutmuş daha sonra Şener’in çalıştığı kuruma giderek gönderilen paketi teslim etti. Şener’in sesini duyuran İhlas Haber Ajansına teşekkürlerini ileten Okutmuş, "Şubat ayında ülke olarak büyük bir acı yaşamış, büyük bir depremle karşı karşıya kalmıştık. Depremin ardından Anadolu, kardeşlerine koştu, Türkiye’nin bütün şehirlerinden deprem bölgelerine yardımlar gönderildi. Bu anlamda Bayburt’tan da çokça yardımlar gönderildi, yürekler oralarla birlikte attı. Mecnun kardeşimiz de bu yardım kampanyasına katkı sunmak için eşya göndermek isterken aslında tüm birikimini göndermişti. Nisan ayında haberlere konu oldu, haberlerin ardından Anadolu insanı kadirşinaslığını, o yüce gönüllüğünü gösterdi. Adıyaman’ın Kahta ilçesinden, özellikle depremden az zarar görmüş ilçesinden öğretmen arkadaşlar, dostlar bizlere ulaşarak Mecnun’un zararını karşılayacak şekilde hediyeler gönderdiler. Ben bugün Mecnun kardeşimi iş yerinde ziyaret ederek, paketini, emanetini teslim ediyorum" dedi.

Hediyeyi alan Şener ise gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi, duygu dolu anlar yaşadı. Duyarlı okul yönetimine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür eden Şener, paketi açtığı esnada mektupla karşılaştı. Duygulandığı için mektubu okuyamayacağını, dile getiren Şener, mektubu başkan Okutmuş’un okumasını istedi. "Değerli Şener Ailesi!" başlığıyla başlayan mektubu okuyan Okutmuş da yazılanlar karşısında duygulandı.

Öğretmenlerin yürekleri ısıtan, anlam dolu mektubunda ise şu ifadeler yer aldı: "Değerli Şener Ailesi! Sevgi ve hürmetlerimizi sunarız.

Konu çocuklar ve anılar olunca biz depremzede öğretmenler daha çok duygusallaşıyoruz. Duyduk iki bizim için çocuklarını üzmüşsün. Elinde almış olduğun battaniyeyi acı günümüzde bizi saran Türkiye haritasına benzettik. İstedik ki bize yardım edenler adına size misafir olalım.

Depremin etkisini yavaş yavaş atlatıyoruz. Acıyaman Merkeze göre Kahta daha iyi durumdadır. Acıyaman’ın hali de diğer deprem bölgeleri gibi içimizi acıtıyor.

Depremi, Kahtalı Mıçe abimizin Deprem Şiirine bırakıyorum. Depreme yardım destanını, Mehmet Akiflere bırakıyorum. Ordu/Ünye’den bize gönderilen içi ’çalı’ dolu torbadan çıkan çalılarla sığındığımız düğün salonun sobasını tutuşturduk ve 350-400 kişi bununla ısındık. Diğer gönderdiğiniz yardımın değerlerini siz hesaplayın. Anlatacağım çok şey var yazamıyorum, haber muhabirlerini şimdi daha iyi anlıyoruz. Allah onlardan da razı olsun, yazdıkça duygulandım.

Cümle, imla hatalarını bağışlayın. Öğretmen böyle mi yazar demeyin depremzede ancak böyle yazabildi deyin.

Şener ailesi nezdinde

Bayburt’a ’ülkemizin güzel insanlarına, kucak dolu sevgiler ve saygılar. Bayramınız kutlu olsun.

Kahta TP. Kız Anadolu imam-Hatip Lisesi Öğretmenleri."

Okul Müdürü Halit Akel’i arayarak bir kez daha teşekkürlerini ileten Şener, mektubu hayatı boyunca saklayacağını, çerçeve yaptırıp evinin en güzel yerine asacağının sözünü verdi.