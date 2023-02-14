Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde depremzedeler için toplanan odunlar ilk önce kesildi sonra çuvallanıp deprem bölgelerine yollandı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde depremzedeler için toplanan odunlar ilk önce kesildi sonra çuvallanıp deprem bölgelerine yollandı.

Pazaryeri’nde odun işi ile uğraşan yardımseverler tarafından hazırlanan odunlar belediye tarafından teslim alınırken odunlar gönüllü vatandaşlar tarafından kesilerek deprem bölgelerine gönderilmek için çuvallara dolduruldu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçe halkının zor günlerde nasıl bir bütün olduğuna bir kez daha şahit olduğunu ifade etti. Tekin, "İlçemizde her gün deprem bölgeleri için yardımlar hızla çoğalıyor. İlçe halkımızdan dün deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın ısınmaları için odun talep etmiştik bu gün görüyoruz ki vatandaşlarımız konuya duyarsız kalmadı. İlçemizde odun işi ile uğraşan hemşerilerimizin desteği ile bugün deprem bölgesine yakacak odun yolluyoruz. Pazaryeri ilçemizde toplanan temel ihtiyaç malzemeleri AFAD ekiplerine günlük ve anlık olarak iletiliyor. Hemşerilerime duyarlılığı için teşekkür ediyorum” dedi.