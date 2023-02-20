Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı koordinasyonunda yakacak odun ve yem yardımları deprem bölgesine gönderildi.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı koordinasyonunda yakacak odun ve yem yardımları deprem bölgesine gönderildi.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı koordinasyonunda 1 tır yakacak odun ve 12 bin 400 kilogram hayvan yemi deprem bölgesine gönderilmek üzere harekete geçti. Konu ile ilgili bilgi veren Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, “İlçemizde bir gurup hayırsever vatandaş tarafından hazırlanan 1 tır yakacak odun yardımı deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek için deprem bölgesine gönderildi ve ilçe merkezimizde ve köylerinde hayırsever vatandaş tarafından hazırlanan 12 bin 400 kilogram hayvan yemi de deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olabilmek ve yaralarını bir nebzede olsa sarabilmek için deprem bölgesine gönderildi. Allah yardımlarımızı kabul etsin” ifadelerini kullandı.