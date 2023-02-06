Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serkan Torun ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer’in koordinatörlüğünde, bölgeden gelen talep üzerine çalışmalara katılacak gönüllü; doktor, hemşire, sağlık teknisyeninden oluşan liste hazırlandı.

Ülkemizde yaşanan afetten etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak ve acılarını azaltmak amacıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin 2 tam donanımlı ambulansı tıbbi malzemeler ile birlikte yola çıktı.

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