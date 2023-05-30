Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş itfaiyesine destek olması açısından Düzce’den bir ekip daha bölgeye gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ağır hasar alan bölgelerde yardım faaliyetleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş itfaiyesine destek vermek amacı ile bölge de daha önce sürdürdüğü çalışmalara ek olarak yeni ekibi bölgeye gönderdi. Bölgede bulunan itfaiye personelleri ile nöbet değişimi yapacak ekip Düzce’den dualar ile gönderildi.