Eskişehir’de vatandaşlar deprem bölgesine gönderilmek üzere verdikleri siparişler nedeniyle soba yapan esnafın işini arttırdı.

Eskişehir’de vatandaşlar deprem bölgesine gönderilmek üzere verdikleri siparişler nedeniyle soba yapan esnafın işini arttırdı.

Deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma ihtiyacını gidermek isteyen Eskişehirliler soba taleplerinde artış yaşanmasına sebep oldu. Soğuk hava koşullarında depremzedelere ulaştırılmak üzere pek çok vatandaş bölgeye soba yolladı. Belediyeler ve kurumlar dışında vatandaşların bireysel olarak soba gönderimi yaptığını söyleyen esnaf, derneklerin de bu işe katkı sağladığını söyledi.

“Vatandaşlar da yardım amaçlı gelip soba alıyorlar, parasını ödeyip oraya gönderiyorlar”

Eskişehir’de sobacılık yapan Erhan Duru, Eskişehirli vatandaşların deprem bölgesindeki insanlar için soba gönderimi yaptığını ve buna bağlı olarak işlerinde artış yaşandığını söyledi. Fırsatçılık yapan sobacılara da dikkat çeken Duru, “Buradan deprem bölgesine çok yardım gidiyor. Şahıslar ve dernekler de bizden soba aldılar. Yardım amaçlı normal vatandaşlar da geliyor. İnsanlar kendi imkanlarına göre geliyorlar, ’10 tane soba yollayacağım ben’ diyorlar ve bizden soba satın alıyorlar. Yani yardım gidiyor, Türkiye’nin her yerinde sobaya talep arttı. Bizim İstanbul’da ki meslektaşlarla konuşuyoruz, onlar da kendi imkanlarınca yapıyorlar ve yolluyorlar. Biz depremzedeler için sattığımız sobaları aldığımız fiyata verdik, hiç maliyet almadık ve üstüne kâr marjı koymadık. Bizim de böyle katkımız olsun istedik. Kendimiz de 50 tane şeytan sobası yolladık. Aynı şekilde diğer sobacıların da bu duruma katılımı var. Biz malı 300 liraya aldıysak 300 liraya sattık ama bazı arkadaşlardan 500-550 liraya verenler oldu. Onların da kendi insanlığına bıraktık. Deprem bölgesine Eskişehir’den her gün soba gidiyordur. Bir de bunu 81 ile dönüştürürseniz, orada sobadan yana sıkıntı olmadığını anlayabilirsiniz. Bu deprem felaketi yaşanmasaydı iyiydi ama oluyor yani, sonuçta biz bir deprem ülkesiyiz. Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.