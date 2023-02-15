Manisa’nın Salihli ilçesinde, deprem bölgesindeki hayvan işletmelerine yönelik yem desteğinde 2 tır yem, 1 tır silaj deprem bölgesine gönderildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde, deprem bölgesindeki hayvan işletmelerine yönelik yem desteğinde 2 tır yem, 1 tır silaj deprem bölgesine gönderildi.

6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken, ülke genelinde olduğu gibi Salihli’de de vatandaşlar tek yürek oldu. Bu çerçevede afet bölgelerindeki hayvancılık işletmeleri için harekete geçen Salihli Kaymakamlığı, zahireciler sitesinde yardım kampanyası düzenlendi. Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen yem yardım kampanyası çerçevesinde yem yüklü 2 tır ve 1 tır silaj deprem bölgesine gönderildi.

Salihli’den deprem bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine yönelik yem desteklerinin devam edeceği öğrenildi.