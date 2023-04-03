Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden 11 ilin etkilendiği deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi’nde Moymuldan Yetişenler Derneği tarafından başlatılan yardımlar nokta atışı şeklinde teslim ediliyor.

Moymuldan Yetişenler Dernek Başkanı Hafize Sarıfedai, yapılan yardım faaliyetinde, yönetim kurulu üyeleri ve dernek gönüllülerimiz ile oyuncak, kıyafet, ayakkabı, gıda ürünleri ve kırtasiye gibi yardım malzemelerini toplamaya devam ettiklerini belirtirken yardım yapmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Ülkemizin geçirdiği deprem felaketi sonrası burada herkesin canla başla çalıştığı bir yardım kampanyası başlattık. Bugüne kadar 13 araç gönderdik. 13 araçtan 8’i tır olmak üzere herkesten Allah razı olsun, herkes çok yardımcı oldu, çok çalıştık."

Yardımların 5 Nisan 2023 tarihinde saat 18.00’de Moymul tarihi hamamı önünden deprem bölgesine yola çıkacağı belirtildi.