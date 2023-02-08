Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için tüm imkânları seferber ettiklerini söyledi. Depremden etkilenen bölgelerde belediye olarak günlük 2 bin kişilik sıcak yemek hizmeti vereceklerini belirten Dündar, 8. yardım tırını gönderdikleri afet bölgesine personel, ekipman ve ihtiyaç malzemesi desteğinin de AFAD’ın koordinesinde düzenli olarak devam ettiğini bildirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için tüm imkânları seferber ettiklerini söyledi. Depremden etkilenen bölgelerde belediye olarak günlük 2 bin kişilik sıcak yemek hizmeti vereceklerini belirten Dündar, 8. yardım tırını gönderdikleri afet bölgesine personel, ekipman ve ihtiyaç malzemesi desteğinin de AFAD’ın koordinesinde düzenli olarak devam ettiğini bildirdi.

Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda meclis üyelerine 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin yaralarının sarılması için belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye olarak büyük bir afetle sarsıldığımızı belirten Dündar, “Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Bu büyük deprem 10 vilayetimizdeki 13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi. Bizimle birlikte tüm dünya bu acıdan derinden etkilendi. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, çalışan bütün ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Yaşanan büyük acıda yardımlaşma duygusunun en üst düzeye çıktığını ifade eden Başkan Dündar, belediye olarak depremin meydana gelmesinin hemen ardından bölgeye yardıma koştuklarını söyledi. 6 Şubat Pazartesi günü acil olarak 38 kişilik arama kurtarma ekibini afet bölgesine gönderdiklerini anlatan Dündar, “Arama kurtarma ekiplerimiz, büyük bir özveriyle çalışarak hepimizi sevince boğan 2 evladımızın enkazdan sağ olarak çıkarıldığını müjdesini verdi. İnşallah iyi haberleri almaya devam ederiz. 120 kişilik saha ekibimiz AFAD koordinesinde Malatya’da çalışıyor. Bugüne kadar kullanılmamış kışlık kıyafet, battaniye, bebek bezi, bebek maması, yakacak, soba, erzak ve hijyen malzemesinin yer aldığı 5 adet yardım tırını bölgeye gönderdik, bugün 3 tır daha gönderiyoruz. “ diye konuştu.

Deprem bölgesinde şu anda battaniye ve ekmek ihtiyacının acil olarak öne çıktığını vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Biz de bu ihtiyaca yönelik bölgeye hazır çorba, hazır yemek ve konserve gibi gıda desteğinde bulunduk. Ayrıca 8 kişilik ayrı bir ekiple deprem bölgesinde günlük 2 bin kişilik sıcak yemek hizmeti vereceğiz. Kış mevsiminin olması çalışmaları zorlaştırsa da elimizden gelen gayrete gösterip, depremzede vatandaşlarımızın yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.