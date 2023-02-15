Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan vatandaşlar gönüllü olarak bir meydana topladıkları odunları kesip deprem bölgesine göndermek üzere kısa sürede hazırladılar.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan vatandaşlar gönüllü olarak bir meydana topladıkları odunları kesip deprem bölgesine göndermek üzere kısa sürede hazırladılar.

Bir günde 3 tır odun hazırlayan vatandaşlar, çuvallanmış yakacak odunları tırlara yükleyip deprem bölgesine gönderdiler. Az insan ile çok iş üreten vatandaşlar “Elimizden geleni yapmakla sorumluyuz” dediler.