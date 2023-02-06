Kütahya Valisi Ali Çelik, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyonu sağlamak üzere Malatya’nın Doğanşehir ilçesine görevlendirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyonu sağlamak üzere Malatya’nın Doğanşehir ilçesine görevlendirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “Valimiz Ali Çelik, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyonu sağlamak üzere Malatya’nın Doğanşehir ilçesine görevlendirildi. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizlerle Valim. Bu arada valimizin talimatlarıyla, ağır iş makineleri, kamyonlar, yükleyiciler Genel Sekterimiz Murat Koyak ve bir grup tecrübeli işçi arkadaşımızı Malatya’nın Doğanşehir ilçesine gitmek üzere yola çıkardık. İnşallah kazasız belasız ulaşırlar. Devletimiz büyük bugünleri de atlatacağız Aziz milletimize ve deprem bölgesindeki kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Allah olacaklardan korusun” dedi.