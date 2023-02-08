Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), deprem bölgesine 20 jeneratör, 1 adet kamyon vinç, 17 araç, 38 kişilik teknik ekip gönderdi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), deprem bölgesine 20 jeneratör, 1 adet kamyon vinç, 17 araç, 38 kişilik teknik ekip gönderdi.

Samsun’da bulunan kurum ve kuruluşlar deprem bölgelerinin yaralarını sarmak için seferber oldu. O kurumlardan biri olan YEDAŞ, deprem bölgesine elektrik vermek için çalışmalarına başladı. Samsun’dan giden ekipler, depremin yıkıp geçtiği Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki elektrik firması ekipleriyle koordineli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için canla başla çalışıyor. İlk olarak 24 adet yola çıkan, yolda jeneratörleri taşıyan kamyonlardan biri kaza yapması sonucu sayısı 20’ye düşen jeneratör ise Elbistan’a ulaştı. Aynı zamanda sahada enerji arızını sağlamak için çalışmalar yürüten ekipler, AFAD çadırı ve toplanma merkezinin sokak aydınlatmalarını kontrol etti. Atık olan sigortaları kaldırdı. Trafo bölgesindeki aydınlatmaların tamamının onarımını yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden gelen fırın aracına ve organize sanayi bölgesine enerji verdi. Deprem bölgesine ayrıca içerisinde gıda bulunan bir tır da yollayan YEDAŞ, afet bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.