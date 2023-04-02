Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman’a ilk turist kafilesi Güney Kore’den geldi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubatta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adıyaman’da, binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Meydana gelen deprem sonrası Güney Kore’den ilk olarak 25 kişilik turist kafilesi uçakla Adıyaman Havalimanına geldi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın da içerisinde bulunduğu uçaktan inen turistler havalimanında çiçeklerle karşılandı. Turistlere aynı zamanda Adıyaman’ın tarihi alanlarının figürleri de hediye edildi.

Burada açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Asrın felaketinin 56.günündeyiz. Bu süreç içerisinde başta cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde o günden bugüne inanılmaz bir çalışma içerisindeyiz. Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri olarak Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun koordinasyonunda başta enkaz çalışmaları olmak üzere çadır kentler, konteynır kentler, kalıcı konut yapım çalışmaları süratle devam ediyor. Normal hayata dönmek için ciddi bir efor sarf ediliyor. Gerek ticarette, gerek sanayide gerek esnafların yeniden hayata dönmesi anlamında ciddi mesafeler alındı. Bugün nisanın ilk haftasındayız ve turizm haftası başladı. Bizler bakanlık olarak turizm sektörünü canlandırmak anlamında çalışmalar yapıyoruz. Bu Koreli grup bir ay önce başvurmuştu, onların hazırlıkları yapıldı. Bugün ilk grup gelmiş oldu. Ve bu turist kafilelerimiz gelmeye devam edecek. Turizm sezonu bu anlamda başlamış oldu. Adıyaman tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle gerçekten eşsiz bir yer. Başta Nemrut olmak üzere çok önemli eserlerimiz de çok şükür depremden dolayı sorun olmadı ama bazı tarihi mekanlarımızda zarar gördü. Onlarında hayata tutunma konusunda bakanlık olarak üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz. Bu turist kafilesinin gelmesinden dolayı elbette bir heyecan var normalleşme anlamında. Ve bunu geliştirerek geleceğe umutla bakacağız” diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise turist kafilesinin Adıyaman’a gelmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını ve Adıyaman’ın yeniden normale dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.