Kütahya Belediyesi, Malatya’ya gönderdiği hasar tespit ekibiyle desteğine devam ediyor.

Kütahya Belediyesi, Malatya’ya gönderdiği hasar tespit ekibiyle desteğine devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki birçok ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında Kütahya Belediyesi, afet bölgesine olan desteklerini artırarak devam ettiriyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteği sağlayan belediye, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden hasar tespit ekibini Malatya’ya gönderdi.

Ekibin uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde ilk günden itibaren öncelikle arama kurtarma çalışmaları için arkasından enkaz kaldırma çalışmalarında şimdi de hasar tespit çalışmalarında bulunmak üzere Belediyemiz personelinden bir grubu daha deprem bölgesine gönderiyoruz. Yolları açık olsun, Rabbim hayırlısıyla çalışmayı nasip eylesin. Şu ana kadar Belediyemizin nitelikli toplam 135 personelini biraz önce bahsettiğim alanlarda görevlendirmiştik. Şimdi de 4 personelimizi 1 aracımızla beraber Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün kadrosunda Malatya ilimizde hasar tespit çalışmalarında bulunmak üzere gönderiyoruz. Deprem bölgesindeki diğer arkadaşlarımız gibi bu ekibimizde üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapacaktır” ifadelerini kullandı.