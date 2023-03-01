Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü gönüllü olan 3. grubunu da deprem bölgesine destek olmaya gönderdi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü gönüllü olan 3. grubunu da deprem bölgesine destek olmaya gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bünyesinde görevli olan 20 personeli ilk etapta Hatay’ın Antakya ilçesine gönderdi. Bir hafta sonra 40 kişiden oluşan ikinci grubunu Hatay merkeze, üçüncü grubunu ise Osmaniye bölgesine gitti.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, müdürlük bünyesinde görevli olan hepsi gönüllü olan 20 güvenlik personelini, deprem bölgesine yardımcı olması için Osmaniye’ye dualarla uğurladı.