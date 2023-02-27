Eskişehir’de deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderilmek üzere temin edilen, satıcıların maliyetine verdiği elektrikli ısıtıcı ve battaniye ürünlerinin stokları tükenmeye başladı.

Eskişehir’de deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderilmek üzere temin edilen, satıcıların maliyetine verdiği elektrikli ısıtıcı ve battaniye ürünlerinin stokları tükenmeye başladı.

Deprem bölgesinde evleri yıkılan ve çadırlarda kalmaya başlayan vatandaşların ısınma ihtiyacını gidermek için gönderilen elektrikli ısıtıcı ve battaniye stokları azaldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra evi yıkılan vatandaşların yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi ısınma problemi oldu. Depremzedelerin sorununa üretmek isteyen bazı Eskişehirliler ise esnaflardan elektrikli ısıtıcı ve battaniye temin ederek bölgedeki vatandaşlara gönderdi. Buna bağlı olarak son zamanlarda çok satılan elektrikli ısıtıcı ve battaniye stoklarının bitmeye başladığı kaydedildi.

“Bizim milletimiz gerçekten yardımsever bir millettir, buna çok defa şahit oldum”

Eskişehir’de mobilyacılık yapan İsmail Akçakır, deprem bölgesine gönderilmek üzere elektrikli ısıtıcı ve battaniye taleplerinin yoğun olduğunu söyledi. Ellerindeki stoklar tükendiği için bazı vatandaşların taleplerini karşılayamadıklarını ifade eden Akçakır, “Deprem bölgesine gönderilmek üzere elektrikli ısıtıcı ve battaniye talebi yoğun oldu. Hatta o kadar çok talep oldu ki bu ürünlerdeki stoklarımız bitti denilebilir. En çok radyatör petekli, UFO tarzı ve mini çubuklu halojen ısıtıcılar gitti. Bir de normal klasik peluş battaniyeler çok gönderildi. Bizim milletimiz gerçekten yardımsever bir millettir, buna çok defa şahit oldum. Buraya gelen bazı insanların kıyafetine baksanız ‘bunun yiyecek ekmeği yok’ dersiniz ama vatandaş öyle bir duygu seline kapılmış ki, ağlayacak vaziyette geliyor. Bize gelip ‘bir tane battaniye yok mu, hayrına oraya göndereyim’ diyor. Ama elimizdeki stoklar bittiği için bazı müşterilerin bu konudaki ihtiyacını karşılayamadık. Böyle durumlarda da bize gelen vatandaşlar çaresizce dönüp gidiyor, sonra da ‘madem durum böyle, o zaman parayı hayır kurumları aracılığıyla göndereyim’ diyor. Bu tarz durumlara çok rastladım, onların çok talebi oldu” dedi.

“Kış sezonunda deprem olduğu için oradaki ısınma problemini elektrikli ısıtıcılarla çözmeye çalıştılar”

Depremzedelere ısıtıcı göndermek isteyen vatandaşlara ürünleri maliyetinden verdiklerini dile getiren Akçakır, bu tür durumlarda kazanç gözetmediklerini belirtti. İlerleyen günlerde mobilya gibi eşyalara da taleplerin artacağına dikkat çeken esnaf İsmail Akçakır, “Mini ısıtıcılar 350-375 TL civarında. Biz bunları hayrına olsun diye 300 liradan maliyetine verdik, kazanç gözetmedik. Oradaki vatandaşlar adına alan yardımsever insanlara bu şekilde verdik. Toptan alanlar ise şirketler ve kurumlar oldu. Tabii onlar adetli aldı, biri 20 tane aldı, diğeri 30 tane aldı ve bir diğeri 40 tane aldı. Onlar adetli alarak faturalarını kestiler ve öyle götürdüler. Kış sezonunda deprem olduğu için oradaki ısınma problemini elektrikli ısıtıcılarla çözmeye çalıştılar. Şimdi orada kalkıp katı yakıt sobası koymak biraz daha külfetli olacaktır, ayrıca elektrikli ısıtıcı daha pratik oluyor. Gördüğüm kadarıyla AFAD bazı yerlere soba kurmuş, demek ki böyle bir ihtiyaçları da olmuş. Yıkılan binalar yeniden dikilmeye başlandığı zaman mobilya sektöründe de bir hareketlenme başlayacak. Mobilya, beyaz eşya ve halı gibi bir evin ihtiyacı olan bütün eşyalara talep artacaktır” şeklinde konuştu.