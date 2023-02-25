Bingöl’ün Solhan ilçesinde, deprem bölgesine gitmekte olan yabancı plakalı bir yardım tırı, park halinde olan çöp kamyonuna çarptı. Kazada tır şoförü yaralandı.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde, deprem bölgesine gitmekte olan yabancı plakalı bir yardım tırı, park halinde olan çöp kamyonuna çarptı. Kazada tır şoförü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Solhan ilçesi Boğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı plakalı olduğu öğrenilen ve içinde deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımlar bulunan tır, Muş istikametinden Bingöl istikametine doğru seyir halindeyken, park halindeki çöp kamyonuna çarptı. Yoldan geçen diğer sürücüler kazayı görünce, durumu polis ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan tır içindeki şoför İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tırın içinde bulunan yardımların tahliye edilerek, başka bir araçla bölgeye gönderileceği öğrenildi.