Deprem bölgesine yardım götüren tır Mersin’in Tarsus ilçesi Çamalan bölgesinde kaza yaptı.

Deprem bölgesine yardım götüren tır Mersin’in Tarsus ilçesi Çamalan bölgesinde kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 45 AHL 621 çekici plakalı tır depremin yaşandığı Hatay bölgesine yardım malzemesi götürürken, Pozantı-Tarsus istikameti Çamalan bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yoldan da çıkan tır, yan yola devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri, araç içinde bulunan Kenan Ertek ile Sinan Karahan’ı yaralı olarak çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ettiler.