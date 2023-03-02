Artvin’in Borçka ilçesi Macahel bölgesinde deprem bölgesine götürülmek üzere hazırlanan odun yüklü kamyonlar kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Artvin’in Borçka ilçesi Macahel bölgesinde deprem bölgesine götürülmek üzere hazırlanan odun yüklü kamyonlar kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Türkiye geçtiğimiz Şubat ayında depremlerle sarsılırken, yurdun dört bir yanından 11 ilin etkilendiği deprem bölgesine yardım gönderildi. Bu kapsamda Artvin’den deprem bölgesine özellikle gıda, giyecek, temizlik malzemeleri ile battaniyenin yanı sıra tır ve kamyonlarla yakacak odun götürüldü. Artvin’in bir çok köylüsü köyünde odun yaparak kamyonlarla deprem bölgelerine gönderirken, bu kapsamda Borçka ilçesi Macahel bölgesinde yaşayan vatandaşlar da deprem bölgesine götürülmek üzere odun hazırlayıp kamyona yüklediler. Ancak yoğun kar nedeniyle Macahel’de yollar kapandı ve odun yüklü kamyon kar altında kayboldu. Kar yoğunluğu azalıp araç çıkabilecek duruma geldikten odun yüklü kamyonu deprem bölgesine gönderilmesi için yöre halkı çalışma başlattı.