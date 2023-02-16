DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu toplantısında deprem felaketinin ardından yapılan yardımlara ilaveten yapılabilecek yardım ve destekler hakkında istişarelerde bulunuldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu toplantısında deprem felaketinin ardından yapılan yardımlara ilaveten yapılabilecek yardım ve destekler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Düzce TSO Yönetim Kurulu toplantısı Başkan Erdoğan Bıyık’ın Başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda; yaşanan deprem felaketinin ardından yapılan yardımlara ilaveten yapılabilecek yardım ve destekler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlatmış olduğu iş dünyasının ve hayırseverlerin katılımıyla deprem bölgesine kalıcı konut yapma kampanyası hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.