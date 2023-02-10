Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesinde köy ekmeği yapan işletme sahibi Emine Adıcan, depremden etkilenen bölgelerde ekmek ve gıdaya ulaşım en büyük sorunlardan biri olurken, Bandırma’da köy ekmeği üretimi yapan işletme, günlük üretimini depremzedelere bağışladı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesinde köy ekmeği yapan işletme sahibi Emine Adıcan, depremden etkilenen bölgelerde ekmek ve gıdaya ulaşım en büyük sorunlardan biri olurken, Bandırma’da köy ekmeği üretimi yapan işletme, günlük üretimini depremzedelere bağışladı.

Bandırma’nın Edincik Mahallesi’nde köy ekmeği üretim yapan Onur’um Has Köy Ekmekleri işletme sahibi Emine Adıcan, bir günlük üretmiş olduğu 1000 adet köy ekmeklerini deprem bölgesine bağış yaptı.

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ederken, depremden kurtulan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ülke genelinde başlatılan seferberlik hız kesmeden ve artarak devam ediyor. Edincik Mahallesi’nde köy ekmeği üretim yapan Onur’um Has Köy Ekmekleri işletme sahibi Emine Adıcan, depremzedelere ne yapabilirim diyerek çıktığı yola üretmiş olduğu köy ekmeklerini göndermek oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ile iletişime geçen Adıcan, geceden 10 kişilik ekiple toplam 1000 ekmek hazırlandı. Sabah üzeri Nilüfer Belediyesi’nden gelen kamyona yüklenerek ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Edincik Mahallesi’nde köy ekmeği üretim yapan Onur’um Has Köy Ekmekleri işletme sahibi Emine Adıcan “Ülkemizde yaşan deprem herkesi etkiledi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyoruz. Onur’um Has Köy Ekmekleri olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ile iletişime geçtik. Geceden 10 kişilik ekiple ekmeklerimizi hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyoruz. Bir ekmeğimiz 10 Pazar ekmeğine tekabül etmektedir. Bin adet ekmek ürettik. Geceden ara vermeden üretime devam ederek ve biz de bölgenin şartları itibarı ile hemen yenebilecek ve besleyici özelliği olan bu ekşi mayalı ekmeklerden bölgeye ulaştırmak için 10 kişilik ekiple canla başla çalıştık. 1 hafta boyunca bayatlamıyor” dedi.