Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye yurdun dört yanından yardımlar ve gönüllü arama kurtarma ekipleri gitmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye yurdun dört yanından yardımlar ve gönüllü arama kurtarma ekipleri gitmeye devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından bölgeye Türkiye’nin her yerinden yardımlar gitmeye devam ediyor. İş makinesi, erzak, kıyafet ve temel ihtiyaç taşıyan araçlar arka arkaya deprem bölgesine hareket ederken, Yalova’dan da bir grup tersane işçisi arama kurtarma çalışmalarına katılmak için bölgeye doğru yola çıktı.

Kayseri’den yardım götüren Tarık Eroğlu, “Depreme yardım amaçlı şu anda Göksun’a gidiyoruz. Biz de ilaçlar vardı, depoya bıraktık. Aracımızda sadece su kaldı. Bunları bırakarak oradan da depremzedeleri alıp, tekrar Kayseri’ye getireceğiz. Uygun gördükleri yerlere bırakacağız. Buraya yeterince yardım yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bütün tanıdıklarım ne var ne yok göndermek için kendini parçalıyorlar. Benim de iş makinelerim var. Bir tanesi şu an Elbistan’da çalışıyor fakat ben yine de durmadım. Kendi imkanlarımla elimden geldiğince yardım yapmaya çalışıyorum. Halkımız çok duyarlı ve devletimizin de elinden geleni yaptığına inanıyorum ve şahidim. Bütün insanlar ellerinden ne geliyorsa fazlasını yapmaya çalışıyor” dedi.

Yalova’dan tersanedeki çalışma arkadaşları ile arama kurtarma çalışmalarına katılmaya giden Emre Utlu da, “Yalova’dan geliyoruz. Adıyaman’a geçiyoruz. Orada ihtiyaç varmış ve biz de kardeşlerimizin yanına geçeceğiz. Ekip olarak geldik ve inşallah üzerimize düşen vazifeyi orada gerçekleştireceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun, zor bir zamandan geçiyoruz. Hep birlikte el ele verip bu günleri atlatacağız inşallah” ifadelerini kullandı.