Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin hemen ardından 30 kişilik Kızılay Siirt Şubesi ekipleri destek için Diyarbakır’a hareket etti. 2 ikram aracıda Gaziantep için yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin hemen ardından 30 kişilik Kızılay Siirt Şubesi ekipleri destek için Diyarbakır’a hareket etti. 2 ikram aracıda Gaziantep için yola çıktı.

Depremde yaralanan vatandaşlar için Siirt Kızılay Şubesi kan bağışı için vatandaşlara çağrıda bulundu. Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, Siirt Kızılay Şubesi, 30 kişilik ekiple Diyarbakır’a, 2 ikram aracı ile de Gaziantep’e hareket ettiğini söyledi.

Siirt Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç ise, depremdeki yaralılar için vatandaşları kan merkezine kan vermeye davet etti.