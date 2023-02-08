Merkezefendi Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremden afetzedeler için başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar 16 tır yola çıktı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremden afetzedeler için başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar 16 tır yola çıktı.

Merkezefendi Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve birçok ilde can kaybı ve yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlar için insanı yaşam malzemesi noktasında yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyasının başladığı andan itibaren Denizlili duyarlı vatandaşlar gün boyu belirtilen teslim noktalarına, deprem bölgesine ulaştırılması için insanı yaşam malzemelerini getirdi.

Sümer Mahallesi’nde bulunan Nergis Toplantı ve Düğün Salonu’nda ve Merkezefendi Kültür Merkezi’nde titizlikle tasnif edilen yardım malzemeleri tırlara yüklenerek afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkartılıyor. Şu ana kadar 16 tane yardım tırı depremden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırılmak üzere yola çıktı.

“El birliğiyle yaralarımızı saracağız”

Deprem bölgesine yardım tırlarını göndermeye devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yaşanan büyük felaket deprem sonrasında dünden itibaren Merkezefendi Belediyemiz çalışma arkadaşlarımız. Denizlili ve Merkezefendili hemşehrilerimizle beraber yardım seferberliğimizi devam ettiriyoruz. Hem Merkezefendi Kültür Merkezimizde hem de Sümer Mahallesi’nde bulunan Nergis Toplantı ve Düğün Salonumuzda yardımları topluyoruz. Aynı zamanda muhtarlıklarımızda ve mahallelerimizdeki birimlerimize de yardımlarınızı iletebilirsiniz. Şu anda 16’ncı tırımızı deprem bölgelerine gönderiyoruz. İki tırımız şuan itibariyle Hatay’a girmiş durumda. 10 ilimize eşit bir şekilde yardımlarımızı gönderdik ve göndermeye de devam ediyoruz. Acımız çok büyük, tarifsiz. Umut ediyoruz ki göçük altında kalan hemşehrilerimiz bir an önce kurtulur. Bu kötü günleri dayanışma içinde el ele vererek atlatacağız” ifadelerini kullandı.