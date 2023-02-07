Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Sakarya’nın Karasu ilçesinde küçük çocuk, kumbarasında biriktirdiği paralarla yardım kolisi oluşturarak bölgeye ulaştırılması için yetkililere teslim etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Sakarya’nın Karasu ilçesinde küçük çocuk, kumbarasında biriktirdiği paralarla yardım kolisi oluşturarak bölgeye ulaştırılması için yetkililere teslim etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Karasu’da da 7’den 70’e herkes yardım için seferber oldu. İlçede, Sakarya Valiliği koordinasyonunda Karasu Kaymakamlığı tarafından yardım kampanyası için duyuru yapıldı. Yapılan duyuruların ardından Karasu halkı tek yürek oldu ve yardımlar bir anda çığ gibi büyüdü. Yasin Erdem isimli çocuk ise Karasu Spor Salonu’nda toplanan yardımlara duyarsız kalmadı. Erdem, kumbarasındaki paralarla depremzedeler için koli hazırladı. Minik çocuk kolinin üzerine “Hepinize çok dua ediyoruz. İnşallah bir an önce her şey düzelecek” notunu da yazarak yetkililere teslim etti.