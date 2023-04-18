Bayburt İl Müftülüğünden deprem bölgesine bir tır yardım gönderildi.

6 Şubatta Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem felaketinin ardından Bayburt İl Müftülüğü, deprem bölgesine insani yardım göndermeye devam ediyor. Din görevlilerinin kendi imkanlarıyla hazırladıkları 900 adet gıda kolisi 51 çuval un, temizlik ve giyim malzemelerinden oluşan yaşam malzemeleri İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’in koordinesinde Müftülük personeli tarafından yüklenerek Malatya’ya gönderildi.

Bayburt İl Müftümüz Abdurrahman Şahin, "Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremden etkilenen depremzede kardeşlerimize Bayburt’tan daha önce de tırlarla gıda kolileri, yaşam destek malzemeleri ve hijyen paketleri gönderdik. Bugün itibariyle de 1 tırımız daha Malatya’daki kardeşlerimize dağıtılmak üzere oradaki lojistik merkezimize ulaştırılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm imkânlarımızla sahadayız. Rabbim yapmış olduğumuz yardımları kabul eylesin. Bundan sonra da elimizden gelen gayreti göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kardeş olduğumuzda, bir ve beraber olduğumuzda her sorunun üstesinden geliriz. Cenâb-ı Hak devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

İl Müftüsü Şahin, yardım kolilerinin oluşturulmasında ve tıra yüklenmesinde emeği geçen din görevlilerine teşekkür etti.