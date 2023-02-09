Bayburt Belediyesi tarafından başlatılan deprem yardım kampanyasına Bayburtluların desteği her geçen katlanarak artarken kampanyaya bir destek de muhtarlardan geldi.

Bayburt Belediyesi tarafından başlatılan deprem yardım kampanyasına Bayburtluların desteği her geçen katlanarak artarken kampanyaya bir destek de muhtarlardan geldi.

Bayburt Merkez İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı ve Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası, yönetim kurulu üyesi Zahit Mahallesi Muhtarı Mahmut Orun ile Veysel Mahallesi Muhtarı Yaşar Gökçe merkez mahalle muhtarları arasında toplanan nakdi yardımı depremzedelere yardım malzemesi alınması için Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye teslim ettiler.

Nakdi yardımı teslim aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci , “Bu duyarlılıklarından dolayı muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlerde şuan 33. aracı yüklüyoruz. Bayburt ile deprem bölgesi arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Yardımınız bizlere ekonominin yanında manevi güç olacak“ ifadelerini kullandı.

Bayburt Merkez İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı ve Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası ise “Merkez mahalle muhtarları olarak aramızda topladığımız nakdi deprem yardımını yerine ulaştırılması için belediyemiz olarak sizler depremzedelerin ihtiyacı babında neyi uygun görüyorsanız onların temininde kullanılmak üzere teslim ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım etsin.” diye konuştu.