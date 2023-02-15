Aydın’da hayvancılıkla uğraşan üreticiler ve birlikler tarafından deprem bölgesindeki hayvan işletmelerine yönelik hazırlanan yem desteğinde ikinci tır da dualarla yola çıktı.

Aydın’da hayvancılıkla uğraşan üreticiler ve birlikler tarafından deprem bölgesindeki hayvan işletmelerine yönelik hazırlanan yem desteğinde ikinci tır da dualarla yola çıktı.

Geçtiğimiz 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş Depremi’nin yaraları sarılmaya çalışılırken, ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da vatandaşlar tek yürek oldu. Bu çerçevede afet bölgelerindeki hayvancılık işletmeleri için harekete geçen Aydınlı üreticiler ve birliklerin de yem desteği devam ediyor. İlk etapta üretici ve birlikler tarafından hazırlanan 50 ton yem afet bölgesine ulaştırılırken, son olarak yine üretici ve birliklerin el birliği ile hazırlanan 27 tonluk yem desteğinde ikinci tır da dualarla yola çıktı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada afet bölgelerine birinci etapta gönderilen 50 tonluk yardımın ardından, 27 tonluk ikinci desteği yola çıktığı ifade edilerek destek veren tüm firma ve kuruluşlara teşekkür edildi.